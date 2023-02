Vriendinnen Katleen en Wendy leerden elkaar kennen door zeldzame ziekte: “Vinden begrip en hulp bij elkaar”

Biblio­theek van Waasmun­ster verdubbelt aantal openings­uren met ‘zelfuit­leen-bib’: “Ook op weekdagen elke ochtend open”

De bibliotheek van Waasmunster breidt zijn dienstverlening uit via een ‘zelfuitleen-bib’. Vanaf woensdag 1 maart verdubbelt het aantal openingsuren van de bib in het vrijetijdscentrum De Meermin. “Op weekdagen kunnen de bezoekers nu ook terecht in de bib in de voormiddag, telkens van 9 tot 12 uur”, zegt schepen van Cultuur Yari Van Kaer (CD&V).