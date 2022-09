Vrachtwagenchauffeur negeert verbodsbord en rijdt tegen balkon van appartement en vlucht weg

Lokeren Opendeur­dag brandweer lokt veel volk: bezoekers kunnen zelfs boottocht­je maken op Durme

De opendeurdag van de brandweerpost in de Pompiersstraat in Lokeren heeft zondagmiddag heel wat volk gelokt. Bezoekers konden onder meer een rondritje maken in een brandweerwagen of zelfs een boottochtje maken op de Durme.

