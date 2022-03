Voorzitter Sakura pleit voor versoepeld testbeleid woonzorgcentra

Momenteel hebben er een zestal bewoners positief getest op corona in woonzorgcentrum Ter Moere in Moerbeke. Ook in woonzorgcentrum Ter Durme in Lokeren testten er vorige week meerdere personeelsleden positief op het virus. “Wanneer een bewoner naar het ziekenhuis getransfereerd wordt, dient deze bijvoorbeeld getest te worden. Vanaf drie positieve bewoners moet een hele afdeling getest worden en die tests moeten na een week ook herhaald worden. Het virus circuleert nog wel, maar is veel minder ziekmakend. Toch is er in de woonzorgcentra, in tegenstelling tot de samenleving, nog geen versoepeld (test)beleid. Dit is jammer voor de betrokken bewoners, want als ze positief testen, moeten ze in kamerisolatie en dienen bezoekers beschermend materiaal te dragen. We zien ook een afname van het bezoek bij die bewoners.”