Vooruit dringt aan op extra repetitieruimte voor lokale bands

Kerken en jeugdhuis

Volgens schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld) kreeg de stad nog niet zoveel vragen binnen, maar bekijkt het wel de mogelijkheden. “Heel wat stedelijke gebouwen zijn niet geschikt voor repetities. We zijn ook ten rade gegaan bij jeugdhuizen. Door de ligging zou er in jeugdhuis Okapi te veel overlast zijn voor de buren. In Vagevuur zijn er wellicht wel mogelijkheden”, aldus Van Hoorick. “We hebben ook al contact opgenomen met de eigenaar van de Paterskerk en ook in de Kopkerk kan er mogelijks wel ruimte zijn. Sowieso laten we als stad jonge bands niet in de steek en geven we hen bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om tijdens de week van de Belgische muziek een nummer te lanceren via sociale media. Later volgt ook nog een project waarbij bands een opnamesessie in de Torenzaal kunnen winnen.”