Voortaan nog sneller fietsen naar Gent of Antwerpen: nieuwe tunnel langs fietssnelweg in Oudenboswijk geopend

De nieuwe fietsverbinding is een gezamenlijke realisatie van spoorwegbeheerder Infrabel, de Stad Lokeren en de provincie Oost-Vlaanderen die bevoegd is voor de fietssnelwegen. Infrabel investeerde 1,9 miljoen euro in de realisatie van de tunnel. De Provincie en de Vlaamse Overheid staan in voor de aanleg van het stuk fietssnelweg en zijn beiden goed voor de helft van het investeringsbedrag van 250.000 euro. De Stad Lokeren op zijn beurt nam de grondverwering voor de aanleg van de fietssnelweg voor zijn rekening en zorgt ook voor de verlichting en het onderhoud van de fietssnelweg.

Vloeiende beweging

“Dankzij deze nieuwe verbinding kunnen fietsers in één vloeiende beweging richting het centrum van Lokeren of richting Beervelde (Lochristi) fietsen. Het nieuwe traject is niet alleen veiliger, het is ook comfortabeler. Waar we dergelijke verbeteringen aanbrengen, merken we dat ook het aantal fietsbewegingen toeneemt”, zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen), bevoegd voor mobiliteit. Gillis gaf tijdens de opening ook nog aan dat er momenteel een studie loopt naar de toekomst van de spooroverweg in het Doornpark in Beveren. Daar zal de overweg normaal ook plaats ruimen voor een tunnel en zorgen voor een vlottere fietsverbinding. Lokers burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) nam de gelegenheid te baat om de VéLokeren-fietscampagne nogmaals in de kijker te zetten. “Wat een belangrijk aspect is van die campagne is veiligheid. Daar blijven we als stad absoluut verder in investeren.”