Voormalige drukkerij DPG Media krijgt nieuw leven met komst stow Robotics: “Goed voor 200 jobs”

Na het sluiten van de drukkerij in Lokeren verwierf logistieke vastgoedspecialist WDP in 2021 het gebouw van DPG Media Services, het moederbedrijf van onder meer Het Laatste Nieuws. Stow, met hoofdzetel in het West-Vlaamse Spiere-Helkijn, wordt nu de nieuwe gebruiker van de site vlakbij de E17. In de logistieke wereld is stow een wereldspeler op vlak van industriële rekken voor magazijnen met klanten als Amazon, IKEA en Zalando. In 2020 haalde het bedrijf nog de titel ‘Onderneming van het jaar’ binnen.