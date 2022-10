Volleybalclub Panda’s herneemt G-volleybal voor mensen met beperking

Moerbeke/Stekene/Lokeren Actieco­mité ‘Koewacht ziet Stekene zitten’ overhan­digt petitie voor afsplit­sing van Moerbeke: “Meer verbonden met Stekene dan met Lokeren”

In het gemeentehuis van Moerbeke heeft een delegatie van het actiecomité ‘Koewacht ziet Stekene zitten’ een petitie overhandigd aan de burgemeesters van Moerbeke en Lokeren. Gesteund door 210 handtekeningen van inwoners uit het dorp vraagt het actiecomité een grenscorrectie waarbij het Moerbeekse deel bij Stekene zou worden gevoegd in plaats van op te gaan in de geplande fusie tussen Lokeren en Moerbeke.

26 september