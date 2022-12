Vluchtelingenkoor ‘Kantien Oekraïn’ brengt kerstliederen op Lokers podium: “Zingen doet zorgen even vergeten”

Gevlucht voor de oorlog met Rusland kwamen Oekraïense vluchtelingen sinds maart aan bij verschillende Lokerse gastgezinnen. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd in de tuin van Lokeraar Danny Colman bleek dat heel wat van de Oekraïeners een passie voor zingen deelden. “Omdat we het zonde vonden dat het muzikaal talent onder de radar zouden blijven, kwamen we op het idee om een koor in het leven te roepen. Zo was Kantien Oekraïen geboren”, vertelt Christine Suy, één van de trekkers van het initiatief. Met lezingen door het Lokers Dichterscollectief en liedjes rond vrede en liefde van het Solidariteitskoor Weerbots is er een avondvullend programma voorzien. De deelnemers van de avontuurlijke stadsloop City Trail konden al een voorsmaakje krijgen van het zangtalent van het koor. In de refter van VLOT!-Campus Sint-Lodewijk zorgde Kantien Oekraïen voor de nodige muzikale animatie.

Volledig scherm Lokerse gastgezinnen en Oekraïense vluchtelingen vormen samen 'Kantien Oekraïen' © Yannick De Spiegeleir

Elektriciteitsonderbrekingen

Voor de Oekraïense vluchtelingen, die afkomstig zijn uit alle windstreken van het land, is het samen zingen een welkome opsteker. “Door de elektriciteitsonderbrekingen in ons thuisland door de oorlog kunnen we slechts één keer om de twee dagen een bericht uitwisselen met onze dierbaren en vrienden die nog in Oekraïne zijn. Dat maakt het mentaal echt zwaar, want ook de winter is volop aan de gang”, zegt Bogdana, die afkomstig is uit de regio rond hoofdstad Kiev. Zij verblijft niet in Lokeren, maar bij een gastgezin in het Waalse Jodoigne, maar omdat haar neef Pavlo in Sint-Niklaas verblijft, maakt ze verplaatsingen van drie uur om te kunnen repeteren voor de optredens. Het is een illustratie van de waarde die ze hecht aan Kantien Oekraïen. “Zingen doet ons gelukkig even al onze zorgen vergeten. Bovendien is het een universele taal waarin iedereen zich kan uitdrukken.”

Quote Muziek brengt ons samen. Bovendien is het voor mijn landgeno­ten fijn om nog eens in hun eigen taal te kunnen zingen Nataliia

Met Nataliia heeft Kantien Oekraïen ook een operazangeres in zijn rangen. De vrouw is bovendien lerares en leidt het koor als dirigente. Op amper een half jaar tijd spreekt ze al een mondje Nederlands. “Muziek brengt ons samen. Bovendien is het voor mijn landgenoten fijn om nog eens in hun eigen taal te kunnen zingen. Tegelijkertijd willen we de lat ook hoog leggen om een mooi optreden te brengen”, zegt de vrouw, die ook deel uitmaakt van vluchtelingenkoren in Dendermonde en Brussel.

Het optreden vindt plaats op woensdag 21 december vanaf 20 uur in de Fuifzaal van het Sport- en Jeugdcomplex. Toegang bedraagt 10 euro. De opbrengst gaat volledig naar de Warmste Week. Meer info: 0473 64 82 21 of freddy.apers@skynet.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.