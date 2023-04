VLOT!-scholengroep ontvangt 100.000 euro subsidie voor renovatie campus Sint-Lodewijk

788 dak- en thuislozen in het Waasland: “Opvallend veel kinderen zonder vast adres”

Voor de allereerste keer is er in het Waasland een telling gehouden van het aantal dak- en thuislozen. In totaal werden er 788 personen geteld. 20 hebben geen dak boven het hoofd en slapen noodgedwongen in de openbare ruimte. Opvallend is echter het hoog aantal kinderen (35%) dat in onze regio geen vaste thuis heeft.