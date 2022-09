VLOT!-leerlingen maken kennis met Europa via VR-bril

Al enkele jaren organiseren 4 Europese fondsen (ESF, ELFPO, EFMZV, EFRO) een gezamenlijke actie rond deze datum onder de noemer ‘Europa in je buurt’. De bedoeling van deze acties is het breder bekend maken van de projecten die gesteund worden door de Europese fondsen. Europa wil de Vlaamse burger hierbij bewust maken van het feit dat het investeert in veel lokale initiatieven, waarvan de burger vaak niet weet dat dit met de steun van Europa gerealiseerd werd. Europa Direct Oost-Vlaanderen, het infopunt van de provincie Oost-Vlaanderen over Europa, was aanwezig op het evenementenplein in Lokeren. Ook de Lokerse jeugdraad zette zijn schouders onder de actie door vier vrijwilligers af te vaardigen om het project in goede banen te leiden.