Vlamingen Geert en Gino redden Brit van verdrinkingsdood in Torremolinos: “We hebben dit zelfs gepast gevierd”

Verkoop van oud politiecom­mis­sa­ri­aat op Jules Persyn­plein blijft aanslepen: “Koper heeft zich misrekend”

Zo’n tien jaar geleden besliste de politieraad om het commissariaat op het Jules Persynplein te verkopen. Na een leegstand van acht jaar werd in 2022 een koper gevonden. Die tastte diep in de buidel en legde meer dan de gevraagde 630.000 euro op tafel. Na het betalen van het voorschot realiseerde hij zich echter dat hij zich misrekend had. “Hij bleek er minder wooneenheden te kunnen optrekken dan aanvankelijk gedacht.” Een rechtszaak is nu onafwendbaar aangezien de verkoop juridisch definitief is.