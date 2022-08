Vlaanderen investeert 61.500 euro in renovatie Boskesschool

“In Lokeren zijn we enorm blij met deze investeringen. Het aanpakken van deze schoolgebouwen is van groot belang voor het comfort van de kinderen die hier naar school gaan. Drie kleine klassen zullen dus verruimd worden tot twee ruime lokalen, alsook wordt er geïnvesteerd in energievoorzieningen. Zo zullen de vaste kosten op termijn slinken en kunnen we de school ondersteunen in hun toekomstige investeringen. De Lokerse jeugd zal hier ongetwijfeld de vruchten van plukken”, klinkt het bij N-VA Lokeren.