Vlaams Belang Oost-Vlaanderen organiseert familiedag in Lokeren

Polders- en Rapencross dit jaar wellicht niet op veldritka­len­der: “Hadden gehoopt op betere timing”

De Wase liefhebbers van de cyclocross moeten het in 2023 wellicht stellen zonder twee vaste afspraken: de Polderscross in Kruibeke en de Rapencross in Lokeren. Om verschillende redenen valt de timing van beide crossen ongelukkig dit jaar. “Voor de Rapencross hadden we gehoopt op een betere datum, maar we krijgen geen gehoor bij Belgian Cycling”, zegt organisator Bram De Brauwer.