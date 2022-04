Vijftiger haalt anoniem politievoertuig in op verkeerde moment omdat hij dringend moest padellen

De feiten speelden zich af in Lokeren toen de man dringend moest gaan sporten en in tijdsnood kwam te zitten. Omdat het voertuig voor hem niet snel genoeg reed haalde hij de wagen in. Het inhaalmanoeuvre was echter van korte duur want het bleek om een anoniem politievoertuig te gaan die hem meteen langs de kant zette nadien. Zij hadden bij de man een snelheid gemeten van 90 kilometer per uur in een zone 50 en hij haalde ook in op een plek waar het niet mocht. Uit zijn verklaringen bleek dat hij geen tijd meer had en dat ze op hem niet zouden wachten om te sporten. Omdat de snelheid niet kon bewezen worden werd hij daarvoor vrijgesproken, maar voor de andere overtreding kreeg hij wel een boete van 560 euro en een rijverbod van 15 dagen.