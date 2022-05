Viergeslacht in Lokeren.

Waasmunster Dieven vluchten voor alarm in Molen­straat, wel buit bij inbraak in Acacialaan

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in twee woningen in de Molenstraat en Acacialaan in Waasmunster. In de Molenstraat moesten de dieven op de vlucht slaan toen het alarm in werking trad.

29 mei