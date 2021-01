Verongelukte Els (48) kreeg nooit de kans om haar pasgeboren kleindochter vast te pakken: “Drama dat ze zo uit ons leven is weggerukt”

LokerenIn het crematorium Westlede is vrijdagochtend in intieme kring afscheid genomen van Els Schepens (48). De vrouw kwam op oudejaarsdag om het leven bij een zwaar verkeersongeval in de Nieuwpoortstraat in Lokeren. Ze was een bekend gezicht in haar woonplaats Zaffelare en haar geboortestad Lokeren. In carnavalsmiddens is de verslagenheid groot. Els laat haar man, twee dochters, en een pasgeboren kleindochter achter, die ze door de lockdown nog niet had kunnen bezoeken.