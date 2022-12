Vernieuwd politiereglement maakt inbeslagname ‘patserwagens’ mogelijk

Straatraces en de zogenaamde ‘knalpotterreur’ zijn al langer een doorn in het oog van veel Lokeraars. In het aangepaste politiereglement wordt een nieuw artikel opgenomen om met het oog op de bestrijding van “patsergedrag” de bestuurlijke inbeslagname van betrokken voertuigen te regelen. Die wijziging werd goedgekeurd door de Lokerse gemeenteraad. Oppositiepartijen Vlaams Belang, N-VA en Groen die eerder al op patsergedrag tussenkwamen op de gemeenteraad sloten zich volmondig aan bij het besluit. Vlaams Belang-fractieleider Patrick Daeyaert drong er bij het stadsbestuur ook op aan om het gebruik van e-steps in het Lokerse stationsgebouw te weren. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) liet weten dat die mogelijkheid zal bekeken worden. Raadslid Alain Debbaut wilde dan weer weten of het ook mogelijk is om gehuurde ‘patserwagens’ in beslag te nemen. Anthuenis bevestigde dat het wel degelijk mogelijk is.