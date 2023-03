Veiling Hartverwarmend Lokeren levert 5.120 euro op

Wij spraken twee jaar geleden met nieuwe weervrouw Jacotte Brokken (30) over ambitieus project: alle 581 Belgische gemeentes bezoeken

Jacotte Brokken (30) neemt begin april de plaats van Frank Deboosere in het weerteam van de openbare omroep over. Voor het grote publiek is de wetenschapsjournaliste nog een nobele onbekende, maar wij spraken haar twee jaar geleden al over een gewaagd idee. Jacotte wou alle 581 Belgische gemeentes bezoeken. Op Youtube en TikTok liet ze jongeren zien dat ons land meer te bieden heeft dan enkel steden als Brussel, Antwerpen of Gent.