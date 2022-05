Vandalen slaan toe in Paterskerk: “Plannen voor kinderspeeldorp en horecazaak niet begraven”

Lange voorgeschiedenis

De herbestemming van de Paterskerk kent al een lange voorgeschiedenis. In 2013 werd na 160 jaar de laatste misdienst voorgedragen. Nadien werd de kerk ontwijd en verkocht, maar het was jaren wachten op een tweede leven voor het statige gebouw. Twee jaar geleden werden plannen voor de inrichting van een speeldorp en horecazaak goedgekeurd. De eigenaars, Geert Goossens en Nancy Droesbeke, die in Stekene met Tropical al een kinderspeeltuin uitbaten, bevestigen dat hun plannen voor de kerk vertraging hebben opgelopen, maar dat ze zeker niet begraven zijn. “Het is geen onbekend gegeven dat ook kinderspeeltuinen geleden hebben door de coronacrisis. Het zorgde er onvermijdelijk voor dat we ook onze investeringen in het Lokers project even in de koelkast moesten steken.”