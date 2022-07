Vandalen slaan meermaals toe in Daknamse Meersen: vernielde banken en brandstichting

DaknamDe voorbije twee maanden hebben één of meerdere vandalen meermaals vernielingen aangebracht in natuurgebied de Daknamse Meersen. Onder meer een grote houten zitbank langs het fiets- en wandelpad moest eraan geloven en er werd brand gesticht.

Afgelopen maandag 25 juli werden twee zitbanken, waaronder de grote en gekende zitbank langs het fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Daknam vernield. “Een zeer jammerlijke zaak daar deze bank de favoriete zitplek met een mooi zicht op de meersen was geworden van heel veel wandelaars. Ook heel jammer voor de vele uren die de vrijwilligers van het beheerteam Daknamse Meersen van Natuurpunt in de aanmaak van deze bank hebben gestoken”, zegt Paul Durinck, conservator van de Daknamse Meersen voor Natuurpunt Zuid-Waasland. Het was het zoveelste vandalisme-incident op korte tijd.

Klaphekjes gesaboteerd

“Sinds begin juni moeten we als beheerder van het natuurgebied de Daknamse Meersen spijtig genoeg vaststellen dat één of meerdere vandalen aan het werk zijn in het gebied. In juni werd meerdere malen de klaphekjes en afsluitingen die toegang geven tot het wandelpad bij de Daknamstraat gesaboteerd”, zegt Durinck. “Dit had tot gevolg dat telkens de runderen uitbraken en op de openbare weg belandden met alle gevaarlijke situaties van dien.”

Natuurpunt zag zich genoodzaakt tot het tijdelijk afsluiten van het wandelpad in de Daknamse Meersen. “Het is jammer voor de vele wandelaars die hiervan gebruik maken, maar we hadden geen andere mogelijkheid”, zegt Durinck.

Op 12 juli werd in de Daknamse Meersen en de Lokerse Moervaartmeersen ook brand gesticht door het hooi dat nog op de graslanden lag in brand te steken. De brandweer moest uitrukken om deze branden te blussen.

Volledig scherm De Daknamse Meersen zijn onder meer bekend van de ooievaarsjongen die er worden geringd. © Foto Yannick De Spiegeleir

Klacht tegen onbekenden

Voorlopig zijn de dader of daders nog niet gevat. Natuurpunt hoopt dat de kwaadwilligen alsnog kunnen geïdentificeerd worden. “We hebben telkens klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie van Lokeren. Personen die verdachte handelingen hebben opgemerkt over deze feiten kunnen dit zeker steeds melden aan depolitie of Natuurpunt”, roept de conservator op.

