Van gevelbankjes tot boogjeswandeling: dit zijn de acht winnende projecten van het eerste Lokerse BuurtBudget

MIJN TUIN. In de stiltetuin van Eric (75) is iedereen welkom: “Een vrouw schreef onlangs dat ik haar geloof in de mensheid had hersteld”

Rozenperkjes tussen een gladgestreken gazon met halverwege een fonteintje, of net één brok wilde natuur? Zo divers de ‘groene smaak’ van de Vlaming is, zo divers zijn de Vlaamse tuinen. In deze reeks gaan wij op zoek naar de bijzonderste groene oases, en landen doen we vandaag bij Eric Carlier (75) in Lokeren. In 2003 kocht hij een toenmalig weiland vlakbij zijn huis en vormde het om tot stiltetuin Ons Blokske die al jaren voor iedereen toegankelijk is. “Alle klokken in het tuinhuisje staan bewust stil op vijf na twaalf. Hier kan ik volledig tot mijzelf komen en nadenken over het leven.”