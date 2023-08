Valse biljetten van 20 euro in omloop op Lokerse Feestweek

Heel wat bezwaar tegen plannen om vijver te dempen: “Onze rustige straten zullen volledig verdwijnen”

“Jarenlang hinder van vrachtwagens in onze straten? Dat willen wij niet.” Verschillende buurtbewoners van de Ten Rijendreef in Waasmunster - nabij de E17 - dienen bezwaar tegen plannen om een grote vijver te dempen. Die werken zouden immers gepaard gaan met een passage van tot wel 52 vrachtwagens per dag. En dat zo’n tien jaar lang...