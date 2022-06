Uitslaande brand legt schuur volledig in de as: bewoners kunnen nog twee Porsches redden

Naast de schuur werd een moderne villa opgetrokken. Die kon de brandweer gelukkig grotendeels vrijwaren. Het vuur werd eerst opgemerkt door buren die meteen de eigenaars verwittigden en de hulpdiensten alarmeerden. Er was nog net tijd genoeg om twee peperdure Porsches naar buiten te rijden. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, sloegen de vlammen al naar buiten en stond het dak reeds in lichterlaaie. Door de aanwezigheid van veel hout kon het vuur snel uitbreiden over de gehele schuur. De brand ging gepaard met een zware rookpluim die kilometersver in de omtrek was waar te nemen. De brandweer vroeg versterking van tankwagens uit de hele hulpverleningszone. Onder meer de posten van Hamme, Zele en Berlare kwamen in bijstand. Na een half uur blussen was de situatie onder controle maar er zal nog wel een tijdje nageblust moeten worden. Er vielen geen gewonden maar de schade is wel aanzienlijk. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.