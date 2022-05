Uitslaande brand bij afvalverwerker Condebo: “Zware tegenslag want pas anderhalve maand geleden bedrijf overgenomen”

LokerenEr heeft woensdagochtend een hevige brand gewoed bij het afvalverwerkingsbedrijf Condebo aan de Waaslandlaan in Lokeren. Een zware tegenslag voor de familie Wulteputte die pas anderhalve maand geleden het bedrijf hebben overgenomen. De oorzaak is vermoedelijk zelfontbranding van het opgeslagen afval. “De activiteiten komen wel niet in het gedrang”, benadrukt Evelien Wulteputte.

Het was omstreeks 2 uur dat een getuige enkele zware knallen hoorde en een rookpluim zag opstijgen uit een grote loods. Bij aankomst werden de hulpdiensten geconfronteerd met een uitslaande brand. Er werd dan ook meteen versterking gevraagd van tankwagens uit de hele brandweerzone Oost. Na een uur blussen kreeg men de brand onder controle, maar het nablussen nam nog tot de ochtend in beslag. In de loods lag vooral groenafval opgeslagen maar er stond ook werkmateriaal binnen dat door de vlammenzee vernield werd.

Pas overgenomen

Voor de zaakvoerders is de brand een zware klap. “We hebben het bedrijf pas op 1 april overgenomen. Het vraagt geen uitleg dat dit voor ons natuurlijk een ferme streep door de rekening is”, reageert medezaakvoerder Evelien Wulteputte. Condebo werd twintig jaar geleden opgericht door Nathan Verstraete en is gespecialiseerd in de ophaling en verwerking van verschillende afvalstromen en verhuur van afvalcontainers. De containerdienst werd anderhalve maand overgenomen door Wulteputte. het Lokerse familiebedrijf was al actief met grond- en afbraakwerken. Het wordt nu gerund door Evelien en Kristof Wulteputte onder toeziend oog van hun vader Boudewijn.

Nathan Verstraete en Evelien Wulteputte bij de bedrijfssite van Condebo in de Waaslandlaan. De overname werd pas op 1 april beklonken.

Zelfontbranding

In de loods lag voornamelijk groenafval gestockeerd en een kleine hoeveelheid papier en karton. “De oorzaak is vermoedelijk zelfontbranding”, vervolgt Evelien Wulteputte. “De hitte van de voorbije dagen zal wellicht ook een rol hebben gespeeld. Er was wel een blussysteem aanwezig maar tegen zo’n immense vuurzee is dat ook niet opgewassen.”

Heropbouw

Voor klanten van Condebo zal de brand volgens Wulteputte geen gevolgen hebben. “Ons terrein in de Waaslandlaan is groot genoeg. We hebben dus voldoende stockageruimte om onze activiteiten verder te kunnen zetten. De loods heeft natuurlijk zware schade opgelopen maar de structuur staat nog overeind. Het is nu de bedoeling om alles zo snel mogelijk op te ruimen zodat we aan de heropbouw kunnen beginnen. En gelukkig zijn ook de aangrenzende kantoren intact gebleven. Het is en blijft een grote tegenslag maar we slaan ons er zeker door”, klinkt het optimistisch.

