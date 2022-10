Twee maanden rijverbod voor beklaagde die geflitst wordt met snelheid van 188 kilometer per uur op E17

De man is niet aan zijn proefstuk toe, want in het verleden werd hij al meermaals veroordeeld voor overdreven snelheid. De laatste overtreding was wel al van 2017 geleden. Dit keer werd hij dus gepakt met een snelheid van 188 kilometer per uur waar er slechts 120 kilometer per uur was toegelaten. “Ik heb bijzonder veel spijt van deze feiten, ik moet even verstrooid geweest zijn. Er was ook bijzonder weinig verkeer op dat moment, maar dat praat het niet goed natuurlijk.” De man kreeg voor zijn snelheidsovertreding een geldboete van 1.000 euro en twee maanden rijverbod.