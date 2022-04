Tuinwijk betrapt vijftien sociale huurders op eigendom in buitenland: “131.650 euro aan sociale korting teruggevorderd”

LokerenNa onderzoek door een privaat bureau zijn vijftien huurders die ingeschreven waren bij sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk betrapt op het bezit van eigendommen in het buitenland. Dat vernam gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) van schepen van Huisvesting Filip Liebaut (CD&V). In totaal kon de Tuinwijk na de vaststellingen 131.650 euro sociale korting terugvorderen bij de huurders.

Het is verboden om een sociale woning te huren en tegelijk een huis of grond te hebben in het buitenland. Sinds begin 2021 kunnen socialehuisvestingsmaatschappijen op initiatief van Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) via een raamovereenkomst private onderzoeksbureaus inschakelen die nagaan of een huurder eigendommen in het buitenland heeft. Ook socialehuisvestingsmaatschappij Tuinwijk, actief in Lokeren, tekende in op het raamcontract.

Quote Sociale huisves­ting is absoluut nodig, maar de fraude moet er uit. Enkel ook op die wijze blijft het systeem en haar betaalbaar­heid overeind Schepen van Huisvesting Filip Liebaut

Schrijnende vaststelling

Gemeenteraadslid Lena Van Boven (VB) stak haar licht op bij Tuinwijk en ook gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) informeerde op de gemeenteraad naar een stand van zaken. Uit 22 onderzoeken, verdeeld over het grondgebied van Marokko (7), Spanje (2) en Turkijke (13), kwamen er vijftien dossiers naar boven waarin fraude werd vastgesteld. “De cijfers bewijzen wat we al heel lang zeggen. Dat de meerderheid van de 22 onderzoeken positief blijkt, is een schrijnende vaststelling. Dit is een goed begin, doe zo verder zou ik zeggen”, aldus Van Boven.

Fraude

Schepen van Huisvesting Liebaut deed een oproep om de cijfers in hun context te zien. “Natuurlijk moeten sociale woningen terechtkomen bij huurders die er recht op hebben: al wie een woning bezit, verliest daardoor zijn recht op een sociale woning”, beklemtoont Liebaut. “De vastgestelde fraude omvat één procent (15 dossiers op 1.400 woonentiteiten, nvdr.) van de Tuinwijk. Laat ons dus niet het kind met het badwater weggooien en bovenal ook blijvende aandacht besteden aan de vele sociale huurders die zich loyaal inschrijven en inschalen in het reglementair kader. Sociale huisvesting is absoluut nodig, maar de fraude moet er uit. Enkel ook op die wijze blijft het systeem en haar betaalbaarheid overeind”, aldus de schepen.

Van Boven vernam via de Tuinwijk ook nog dat er in tien dossiers al een opzeg gegeven of verkregen is van de sociale huur én dat er op die manier 131.650 euro aan sociale korting werd teruggevorderd van de huurders die de regels aan hun laars lapten.

