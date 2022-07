Truckchauffeurs verzamelen op festival Power on Wheels

Organisator Dieter Bastenier organiseerde het festival tot voor de coronacrisis in Wieze, maar omdat die locatie te klein werd, besloot hij uit te wijken naar Lokeren. “Door corona kon ons festival twee jaar niet plaatsvinden, maar nu zijn we terug. Ik ben zelf ook vrachtwagenchauffeur bij Van Vaerenbergh in Zottegem en omdat ik mijn tankwagen hier al jaren laat reinigen op de site in Lokeren viel mijn oog op deze locatie”, aldus Bastenier. “Met Power on Wheels willen we chauffeurs, maar bij uitbreiding iedereen, samenbrengen om te genieten van vrachtwagens en optredens.”