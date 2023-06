Treinverkeer onderbroken tussen Gent en Lokeren na persoonsaanrijding

De passagierstrein met negen wagons en 306 passagiers aan boord, kwam na de aanrijding tot stilstand. Het gaat vooral om studenten die op weg waren naar Gent. Ze zijn intussen geëvacueerd en met pendelbussen overgebracht naar de stations Sint-Pieters en Dampoort in Gent. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Eekstraat in Lokeren. Het gaat om een wanhoopsdaad. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De treinbestuurster was na het ongeval in shock.