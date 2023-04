Transportbedrijf Kris De Leeneer neemt intrek in imposant distributiecentrum aan E17: “Op 20 jaar tijd van bureau in slaapkamer naar 125 personeelsleden”

Autodeel­sys­teem Dégage komt naar Waasland: “Privéwagen delen met andere gebruikers”

Autodeelorganisatie Dégage strijkt neer in het Waasland. Lokeraars Linde Vanneste en Koen de Visscher delen sinds 1 april hun elektrische Nissan Leaf met de buurt. Een tweede deelauto volgt in augustus, net als een deelfiets. Vzw Dégage is ooit gestart in Gent, maar breidt over heel Vlaanderen.