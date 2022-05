Topgymnast Luka Van den Keybus (25) geeft demonstratie aan leden Aurora: “Inzamelactie om WK-campagne te bekostigen”

Hij was amper tien jaar en lid van gymclub Kracht en Geduld (het huidige Gymteam) in Sint-Niklaas toen zijn talent al gespot werd door een scout. Nadien volgde de topsportschool in Dendermonde en later ook Gent. Luka zette alles op zijn turncarrière met als voorlopig hoogtepunt een 16e plaats op het WK turnen in Japan in 2021. De beste Belgische prestatie ooit.

Van den Keybus ontvangt dan wel vergoedingen voor trainingen en reizen. Van zijn carrière als gymnast kan hij niet leven omdat hij niet het statuut van topsporter geniet. “Mijn ouders ondersteunen me en ik neem af en toe deel aan buitenlandse stages, maar om het volledige kostenplaatje rond te krijgen, hebben we een crowdfundingcampagne op poten gezet.” De Lokeraar hoopt in 2024 ook deel te nemen aan de volgende Olympische Spelen in Parijs en later ook in Los Angeles in 2028. Een financieel duwtje in de rug zou daarbij erg welkom zijn. “Ik heb hier al 18 jaar naartoe gewerkt. Om mijn droom te bereiken train ik zo’n 30 uur per week, 6 dagen op 7, in het Topsportcentrum in gent.”