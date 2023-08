Tien uur voor optreden staan eerste Blur-fans al aan ingang Lokerse Feesten: “Speciaal vanuit Barcelona gekomen om band te zien”

Meer artikels over de Lokerse Feesten en Fonnefeesten 2023 lees je in ons dossier .

China

Ook aan de kassa’s van het festival staan enkele fans geposteerd. “Ik ben oorspronkelijk afkomstig van China, maar studeer in Parijs. Daar raakte ik in contact met de muziek van Blur en ik wil hen graag live aan het werk zien”, zegt Morph (25). Naast haar zit Yuqing een boekje te lezen. “Ook mijn roots liggen in China, maar ik woon momenteel in Barcelona. Voor Blur maak ik met plezier de verplaatsing naar Lokeren.”