Tien jongvolwassenen met beperking zien droom in vervulling gaan met co-housingproject Villa Vief

Wachtebeke Lessen­reeks smartpho­nes voor beginners en gevorder­den

Heb je net een Iphone of andere smartphone gekocht en weet je niet hoe je ermee wil werken? Of ben je mee met de basis, maar wil je er meer uithalen? Dan kan je in Wachtebeke in september en oktober deelnemen aan de lessenreeks Iphones en smartphones voor beginners of gevorderden.

24 augustus