Ticketverkoop Lokerse Feesten loopt vlot, ondanks drukste festivalzomer ooit: “Kraftwerk en Clouseau op één affiche, dat loont”

In tegenstelling tot heel wat andere festivals stonden de Lokerse Feesten niet helemaal op non-actief tijdens de coronajaren. In 2020 maakte het stadsfestival zelf radio met Lokerse Feesten ‘on air’ en vorig jaar was er een afgeslankte bubbeleditie met tafeltjes. Deze zomer is het terug tijd voor een editie zoals ze in de Durmestad gewoon zijn.

De Duitse elektropioniers van Kraftwerk, de Amerikaanse rockband Kings of Leon of het Britse bakvissenidool Louis Tomlinson: het zijn artiesten die je op het eerste zicht niet op eenzelfde festivalaffiche verwacht, maar de Lokerse Feesten gaan al jaren prat op een eclectisch programma. “Vooral voor het laatste festivalweekend loopt het momenteel storm. Kraftwerk kan je deze zomer in ons land nergens anders aan het werk zien en ook de show van Louis Tomlinson is exclusief in de Benelux. Voor de show van Tomlinson verkochten we al tickets tot in Italië en Polen”, zegt Peter Daeninck, die intussen al meer dan 20 jaar het programma van de Lokerse Feesten samensmelt. In 2013 kreeg hij het gezelschap van Lander Merckpoel en Bert Reniers. “Het fijne aan de Lokerse Feesten dat is hoe verschillend hun muzieksmaak ook is heel wat Lokeraars al een muzikale held in eigen stad hebben zien spelen. Daarvoor doen we het.”