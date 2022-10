Thierry (37) waagt zijn kans als kandidaat-Prins Carnaval: “Dankzij carnaval bewaar ik kind in mijzelf”

Via vrienden rolde Thierry ongeveer 15 jaar geleden in de Lokerse carnavalswereld. “Carnaval kampt in de buitenwereld wel eens met het imago van marginaal te zijn, maar dat is allesbehalve waar. Wij zijn een hechte groep vrienden en als het carnaval is, ben ik er graag als eerste bij en doe ik nog het liefst als laatste het licht uit.”

Het stond dan ook in de sterren geschreven dat Thierry ooit zijn kans zou wagen als kandidaat-Prins Carnaval. “Ze waren inderdaad al een tijdje aan mijn mouw aan het trekken en ik doe het ook om mijn carnavalsgroep De Kiekeboeboes eens extra in de kijker te zetten, want we bestaan sinds 2021 precies 33 jaar: en dat is een bijzonder getal in de carnavalswereld. Alleen sta ik niet graag in de spotlights, maar voor één keer wil ik mij daar wel overzetten”, vertelt Thierry. Verkleedpartijen zijn hem op het lijf geschreven. “Als we met vrienden naar een Foute Party gaan, ben ik de eerste om over mijn outfit te beginnen nadenken. Ik wil ook altijd iets uniek aanhebben, als ik iemand zie die hetzelfde aanheeft, dan keer ik terug naar huis om iets anders aan te trekken. Dankzij de carnaval bewaar ik het kind in mijzelf.”

Intussen is het in Lokeren al jaren een traditie dat er zich slechts één kandidaat-Prins Carnaval aanmeld. Er lijkt Thierry dus nog weinig in de weg te staan om straks ook effectief Prins Carnaval te worden. Al moet hij tegen eind januari wel een show in elkaar boksen, een kleine maand voor het effectieve carnavalsweekend. “Mijn liedje voor die avond is al geschreven en we zijn ook volop bezig met de andere voorbereidingen. Door de energiecrisis is het wel geen eenvoudig jaar om aan sponsors te geraken.”

Knaldrang

Na twee jaar zonder stoet tellen de carnavalisten vol spanning af naar een volwaardige carnavalseditie in 2023. Jorgen De Grande, secretaris van de carnavalsorganisatie Orde van de Raepe, is opgetogen dat alle Lokerse groepen op post blijven. “Het is een bekend gegeven dat het verenigingsleven het moeilijk heeft, zeker na de coronacrisis, maar alle Lokerse carnavalsgroepen blijven bestaan. Net als voorgaande jaren zal de stoet terug aangevuld worden met groepen van buiten onze stad. De knaldrang bij onze carnavalisten is in elk geval groot.”

