Theatergroep Horzel laat zich 48 uur opsluiten in de Torenzaal: “Eenmalige voorstelling maken”

LokerenTg Horzel bestaat volgend jaar 10 jaar. Om dit feestjaar in te zetten heeft het theatergezelschap een bijzonder project in petto. Het laat zich 48 uur opsluiten in de Torenzaal om daarna een eenmalig stuk op de planken te brengen.

Voor hun voorstelling in het najaar heeft de vereniging namelijk geen stuk, hebben ze niet gerepeteerd en heeft men voorlopig nog geen idee wat men op de planken gaat brengen. Op vrijdag 16 december 20.15 uur laten de spelers van Horzel zichzelf opsluiten in de Torenzaal. 48 uur later brengen ze eenmalig een voorstelling die het resultaat is van deze 2-daagse opsluiting.

“Om ons jubileumjaar in te zetten, pakken we uit met een merkwaardig project. 48u lang gaan we brainstormen, schrijven, schrappen, improviseren en repeteren voor een avondvullende productie”, zegt voorzitter Ron Van Kersschaver. “Wat het resultaat wordt, is zowel voor ons als het publiek voorlopig een mysterie. Wij staan alleszins te popelen om een bijzondere voorstelling te brengen.”

Opbrengst naar hartverwarmend Lokeren

Tg Horzel wil ook solidariteit tonen met het project ‘Hartverwarmend Lokeren’. De opbrengst van de voorstelling wordt integraal geschonken aan Lokerse verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. “Sedert 2 jaar werken we met een voordeeltarief voor mensen met een kansenpas. Door onze opbrengsten te schenken aan ‘Hartverwarmend Lokeren’ hopen we ons steentje bij te dragen en vrijetijdsbeleving voor maatschappelijk kwetsbare groepen toegankelijker te maken”, besluit Van Kersschaver. Tickets voor de eenmalige voorstelling op zondag 18 december 20.15 uur in de Torenzaal zijn beschikbaar vanaf maandag 5 december via de website van Cultuurcentrum Lokeren.

