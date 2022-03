The Heavy Chapel programmeert metalavond in Vagevuur

De deuren van The Heavy Chapel openen zaterdag om 18.30 uur. Op het programma staan optredens van Break Tha Chainz, Bloedhond, Low Life en Deconsecrate. “De bedoeling is om meerdere evenementen per jaar te organiseren met telkens de focus op het subgenre rock en metal. Zo willen we de speelkansen voor kleine bands vergroten”, zegt Leandro D’hossche van The Heavy Chapel.