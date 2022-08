TERUG NAAR SCHOOL. Directeur Stephan Beirnaert (VLOT!-scholengroep): “Zetten alles op alles om leerkrachten te vinden”

Zele Mathias (17) kroont zich in Frankrijk tot wereldkam­pi­oen éénwiele­ren slalom: “Wereld al gezien door mijn sport”

In het Franse Grenoble heeft Zelenaar Mathias Bracke (17) recent de kampioenstitel behaald in een slalomdiscipline op het wereldkampioenschap éénwieleren. “Mijn volgende doel is het wereldrecord breken”, klinkt het ambitieus.

26 augustus