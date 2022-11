Technisch Atheneum krijgt bezoek van ‘Rebel’-hoofdrolspeler Aboubakr Bensaihi

De Molenbeekse acteur neemt in ‘Rebel’ de rol van Syriëstrijder Kamal Wasaki op zich. “Voor ‘Rebel On Tour’ bezocht ik al een vijftal scholen, maar dit is mijn eerste keer in het Waasland”, vertelt Aboubakr. “We gaan vandaag in debat met de leerlingen over de film, want net als films over pakweg Wereldoorlog I en II is ook deze film een historisch document. Ik verwacht mij ook aan veel vragen, bijvoorbeeld over de acteerwereld”, zegt Aboubakr.