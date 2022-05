’t Compostjen viert 20-jarig bestaan

Lokeren Schade aanzien­lijk na brand in stockage­ruim­te van kledingwin­kel Ma’donna

Een brand heeft maandagnacht aanzienlijke schade aangericht in kledingzaak Ma’donna in de Kerkstraat in Lokeren. Het vuur woedde in de stockageruimte, die helemaal werd vernield. De oorzaak van de brand was vermoedelijk een kortsluiting.

26 april