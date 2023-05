Supportersclubs Lokeren-Temse boycotten combiregeling

Bedrijven dringen aan op betere fietsvei­lig­heid in E17-industrie­zo­nes: “Veilige fietsdoor­ste­ken op komst eind 2023”

Om werk te maken van een veiliger woon-werkverkeer met de fiets plant de stad nog dit jaar enkele ingrepen in industriezones E17/2 en E17/3. De Vereniging van Lokerse Industriëlen (VLI) is al langer vragende partij. “Als we willen dat meer mensen de fiets nemen naar het werk moeten we zorgen dat ze dat veilig kunnen doen”, zegt Filip De Groote, voorzitter van het VLI.