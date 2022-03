Supporters Lokeren-Temse vieren ‘Back to the future’

Lokeren/Moerbeke Gemengde reacties over fusie met Moerbeke op Lokerse woensdag­markt: “Een mooie groene gemeente, blij dat ze bij onze stad horen”

Wat vinden de Lokeraars en Moerbekenaren van de fusieplannen tussen beide gemeenten? Wij legden ons oor te luister op de woensdagmarkt in Lokeren. “Fijn dat we straks met Lokeren ook aan Nederland grenzen. Misschien krijgen we dan wel een uitzondering als ze ooit weer de grenzen moeten sluiten door een pandemie.”

10 maart