Studente geneeskunde Nele De Vos (24) rijdt zondag thuiswedstrijd op BK Cyclocross in Lokeren: “Heerlijk ploeteren op de fiets tussen examens door”

LokerenHet Belgisch kampioenschap veldrijden heeft zaterdag een extra speciale tint voor Nele De Vos. In het Park ter Beuken kan ze in de Lokerse modder schitteren voor haar eigen stadsgenoten. De studente geneeskunde werkt tussen haar trainingen deze week ook nog examens af aan de Universiteit van Gent. “Het wordt zaterdag afzien op dit zwaar parcours, maar ik ga er toch ten volle van genieten.”

Met een fietsende vader leek Nele voorbestemd om op een koersfiets te belanden, maar toch was de paardensport haar eerste liefde. “Toen we naar de wedstrijden van mijn neef Florian Vermeersch (wielrenner bij Lotto – Dstny) kreeg ik de smaak toch te pakken”, doet Nele haar verhaal, die nog maar sinds haar 18e wielrenster is.

De Lokerse blijkt van vele markten thuis, want ze combineert haar passie voor de fiets met studies geneeskunde aan de Universiteit Gent. Hard labeur voor de 24-jarige, want ze moet verschillende ballen in de lucht houden: haar sportieve voorbereiding op het BK én blokken voor de eerste zit. Gelukkig beschikt ze over voldoende discipline en kan ze goed plannen om alles gebolwerkt te krijgen. Woensdagochtend was ze dan ook vroeg van de partij om het parcours in het Park ter Beuken te verkennen. “Vanavond (woensdagavond, red.) heb ik nog een zwaar examen voor de boeg en ook de dag voor het BK, zaterdag, staat er nog één op het programma”, vertelt ze. In de toekomst wil ze zich graag specialiseren in de sportgeneeskunde.

Zeer drassig

De Vos, die samen met medestadsgenoot Rune Herregodts, het gezicht vormde van de VéLokeren-campagne van de Stad Lokeren en waarvan het BK Cyclocross het sluitstuk vormt, is onder de indruk van het parcours. “Het belooft zwaar te worden, want door het regenachtige weer, ligt alles er zeer drassig bij, maar dat ligt me wel.” Nele wil zich niet vastpinnen op een bepaalde plaats in het klassement. “Ik ga gewoon alles geven. Het wordt heerlijk ploeteren op de fiets tussen de examens door en zo’n BK rijden in je eigen stad dat doe je maar één keer in je leven”, lacht ze.

Schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V), zelf een fervent wielrenner, is alvast onder de indruk van de fietskunsten van haar stadsgenote. “Ik wil ook de mensen van onze stedelijke sportdienst en in het bijzonder Helena Van Remoortel bedanken voor de uitzonderlijke inspanningen die ze geleverd hebben voor dit Belgisch Kampioenschap in onze stad. We zullen trouwens verder blijven inzetten op de fiets met de stad. Als van ons afhangt, volgen er de komende jaren zeker nog edities van de Lokerse Rapencross.”

