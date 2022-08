Streetrace vormt sportieve aftrap Lokerse Feestweek

Lochristi Nieuwe bank op welzijns­cam­pus moet Lochristi­na­ren met elkaar verbinden

Sinds deze week kan je op de zorg- en welzijnscampus in de Bosdreef genieten van een rustmomentje op de nieuwe ontmoetingsbank op het grasplein. Deze bijzondere zitbank is gemaakt in de vorm van het cijfer 8. Dat is het wiskundige symbool voor oneindigheid. Met deze bank wil het lokaal bestuur Lochristi mensen in verbinding brengen.

3 augustus