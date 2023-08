RESTOTIP. Ontbijten bij VillAroma, waar je in de rij staat voor het openings­uur

Na een positieve ervaring bij ontbijt- en lunchbar Ultiem op de Oude Vest in Dendermonde zetten we onze zoektocht naar adresjes in het centrum van de stad verder. We belandden enkele tientallen meters verder voor een ontbijt in VillAroma.