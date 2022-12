Straffe eerste headliner voor Lokerse Feesten: Blur bevestigt komst

Meetjesland 20 Meetjes­land­se leerkrach­ten op Erasmus­avon­tuur voor ‘computati­o­neel denken’

Deze week trokken 20 leerkrachten van GO! Scholengroep Dynamiek op Erasmus richting het Franse Vogüé. Centraal in dit project stond ‘computationeel denken’, een verzamelnaam voor programmeren, coderen en robots in de klas.

8 december