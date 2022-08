Stijn M. ontkent dat hij de echtgenoot van zijn minnares wilde vermoorden: “Geweer ging per ongeluk af tijdens strubbeling”

“Ik heb juist uwe man vermoord”. Dit is wat er voorafging aan de moord die eindigde met Facebookbe­richt­je: “Sorry voor alles”

“Ik heb juist uwe man vermoord.” Met die woorden drong Stijn M. gisteren de woning van zijn ex-vriendin in Eksaarde binnen, met een geweer in zijn handen. Hij nam in het huis de tijd om zijn Facebookstatus te updaten. Kort ervoor had hij in een nabijgelegen park Frank D.V. doodgeschoten. De dader had een korte relatie gehad met de vrouw van het slachtoffer, en kon niet verkroppen dat zij uiteindelijk toch voor haar echtgenoot had gekozen. Uit wraak schoot hij zijn liefdesrivaal een kogel in de nek.

11:44