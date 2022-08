Stijn M. (39) aangehouden op verdenking van moord nadat hij liefdesrivaal doodt met drie schoten

De feiten speelden zich maandagochtend af in een bos vlakbij de Kasteeldreef in Eksaarde waar Frank D.V. woonde met zijn vrouw. Zijn vrouw had kort een affaire met de 39-jarige Stijn, maar besloot terug naar haar man te gaan en dat kon hij moeilijk verkroppen. Hij schoot drie keer op zijn rivaal in een naburig parkje en verschanste zich nadien vier uur in de woning van de vrouw van het slachtoffer. De vrouw raakte gelukkig wel in veiligheid. Hij kon overmeesterd worden door speciale eenheden van de politie.