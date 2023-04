STH en Karavan winnen eerste voorronde van Waas muziekconcours Lawijtstrijd: Neo Minor kaapt publieksprijs weg

Voetbal tweede nationale A Lokeren-Tem­se wint van Eendracht Aalst en bouwt een titelfeest(je): “Wij worden kampioen, niet aan te doen!”

Lokeren-Temse is (quasi) kampioen in tweede amateurklasse. 14 punten voorsprong terwijl er nog 15 te verdienen zijn, wat kan er nog verkeerd lopen? Als de Lokeraars over twee weken winnen op het veld van Oudenaarde is het officieel.