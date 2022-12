Sterren kijken in het Molsbroek

Waasmunster Drie kinderen en grootmoe­der gered uit brandende zolderka­mer in Waasmun­ster: nog één slachtof­fer kritiek

In de Neerstraat in Waasmunster zijn dinsdag in de vroege ochtend negen mensen van dezelfde familie gewond geraakt bij een hevige woningbrand. Vier van hen, een 48-jarige vrouw en drie kinderen, liepen een zware rookintoxicatie op en werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee kinderen en de grootmoeder zijn intussen buiten levensgevaar. Een kind van negen vecht nog voor haar leven.

29 november