Stad zoekt padvinders om trage wegen in kaart te brengen

LokerenDe trage wegen in Lokeren krijgen een opknapbeurt. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor avontuurlijke wandelliefhebbers. Hiervoor doet Stad Lokeren een oproep op haar inwoners die deze rol als padvinder graag ter harte nemen. Tijdens een infoavond op dinsdag 24 mei wordt alle info meegedeeld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot en met zaterdag 21 mei.

Kerkwegels, jaagpaden, vroegere trein- en trambeddingen, doorsteken in wijkjes … Ook Lokeren heeft veel wegjes en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze bieden een veilige en soms kortere route naar werk, school of buurtwinkel. Landbouwers gebruiken ze als toegang tot akkers en weiden. Het zijn ook ideale wegen voor een ontspannende wandeling of fietstocht in de buurt.

Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (rlsd) wil het stadsbestuur van Lokeren het netwerk aan trage wegen opwaarderen. Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het gesteld is met de wegjes in Lokeren, moeten alle trage wegen geïnventariseerd worden. Een heuse stap. “Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ hopen we veel enthousiaste Lokeraars aan te trekken met dit project. Er zit heel wat streekkennis bij onze inwoners, verspreid over alle buurten. Het is net die kennis die zo nuttig kan zijn bij inventarisatieprojecten zoals deze voor de trage wegen”, aldus een hoopvolle schepen van Natuur en Omgeving Filip Liebaut (CD&V).

Infoavond

Wie van wandelen houdt en graag de stad op een andere manier leert kennen, is welkom op de infoavond op dinsdag 24 mei 2022 rond inventarisatie trage wegen in Lokeren. Deze avond start om 20 uur in het stadhuis van Lokeren. Alle nodige informatie die nodig is om deze missie tot een goed einde te brengen, zal dan meegegeven worden. Inschrijven kan tot en met zaterdag 21 mei per mail via lies@rlsd.be of tim.verdonck@lokeren.be.

De inventarisatie gebeurt met een speciaal daartoe ontwikkelde app. Om ermee aan de slag te kunnen, wordt er voor alle kandidaat-padvinders een gezamenlijke terreinuitstap voorzien op zaterdag 4 juni 2022 van 9.30 uur tot 11.30 uur. Vertrek vindt plaats ter hoogte van het kerkplein van Daknam, onderweg worden de beste tips & tricks onthuld.